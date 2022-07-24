Украинские танкисты разгромили позиции оккупантов и склад боеприпасов на Донбассе

Украинские танкисты разгромили позиции оккупантов и склад боеприпасов на Донбассе1
- 24.07.2022, 13:49
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Это удалось сделать благодаря беспилотникам, которые навели снаряды точно в цель.
Украинские военные противостоят российской орде на разных направлениях и наносят значительные потери. Недавно 3-я отдельная танковая бригада ВСУ разбила место дислокации ОС врага, склад его боеприпасов и БМП.
Видео эффектной работы танкистов опубликовали в телеграмме СтратКом ЗСУ.
По информации военных, разгромить позиции россиян удалось благодаря беспилотникам, которые навели снаряды точно в цель. При том, что вражеские глушилки (РЭБ) всячески пытались помешать работе украинских дронов.
"Выкуриваем рашистов с нашей земли. Вражеские глушилки (РЭБ) не помешали беспилотникам группы "Феникс" навести точно в цель снаряды 3-й отдельной танковой бригады" – говорится в подписи к видео.