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Каких продуктов не хватает белорусам, живущим за границей

  • 24.07.2022, 13:59
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Каких продуктов не хватает белорусам, живущим за границей

Эмигранты рассказали о кулинарной ностальгии.

Сотни тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну. Но их любимая еда осталась на родине.

«Новы час» собрал истории об их кулинарной ностальгии.

Женя. Живет в Австралии. Ухаживает за пожилыми людьми

Больше всего не хватает привычного творога. Почему-то в Австралии его производят только со значительным добавлением соли и крахмала. Тут хоть и неплохо развита молочная промышленность, но не найдешь такого разнообразия сладких творожков типа со вкусом «бисквита с маком», или тот же «Снежок» с желе, йогурты имеют только классические вкусы, ну и, конечно, нет никаких глазированных сырков — это достаточно мемная боль мигрантов во многих странах. Надо отметить, что если бы я сейчас приехала в Беларусь, тогда желание съесть этот сырок или творожок не было бы настолько сильным, чтобы я забыла почитать, какие молочные предприятия больше связаны с режимом, а какие меньше. Осталось ли на Родине до сих пор что-то хоть немного независимое?

Второй пункт самый белорусский — это картофель. Кажется, дома можно было не очень к нему присматриваться, ведь любой сорт превращался во вкусное блюдо. А австралийскую нужно знать, какой брать, чтобы не был водянистым, или вот еще бывает, что варишь-варишь, поверхность уже распалась в клочья, а середина твердая.

Иногда скучаю по бобруйскому зефиру, конфетам производства «Коммунарки» или «Спартака». Не то, чтобы они объективно были вкуснейшие в мире, просто съела их столько за жизнь, что они пожалуй в ДНК уже встроились. До нас доезжает много «Roshen» и какие-то российские фабрики, а наладить импорт белорусских конфет могло бы быть идеей для стартапа… в другой жизни.

В общем мы быстро привыкли есть местное. А через три года действительно не хватает уже большой семьи, друзей и природы. A когда берет ностальгия по еде, тогда спасает приготовить драники из такой картошки, какая есть — главное вложить душу.

Яна. Живет в США. Фотограф

Первое время в Колорадо мне казалось, что могу обходиться и без белорусской еды. Даже не тратила время на магазин с восточно-европейскими продуктами, который был в часе езды.

Конечно, на первое после переезда путешествие в Беларусь у меня были огромные гастрономические планы. Казалось, что скучаю даже по селедке, которой особо никогда не ела. Прилетела, приобрела сельдь, чипсы-пластинки, томатный сок, крабовые палочки, мясные подушечки с говядиной и «Принглз» с паприкой (в американских супермаркетах чипсов с паприкой нет).

Выяснилось, что селедку я все же не люблю и это была «фантомная» боль. Остальное из списка съела бы хоть сейчас.

А вот через год в эмиграции пищевая ностальгия все же настала. Тогда мы с мужем поехали в русский магазин за творогом «как у нас». С тех пор периодически едим сырники на завтрак по воскресеньям. У меня даже получилось накормить ими американско-иранских и корейских коллег мужа. Всем понравилось.

Пару дней назад созрел первый урожай нашего сommunity garden. И я понеслась за теркой, чтобы наделать лепешек из цукини. Иногда такие флэшбэки в Беларусь и прабабушкин огород очень греют душу.

Еще мы с подругами (они из Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы) очень любим собираться на бранч и делать «наши» тоненькие блинчики. Даже не знаю, что может быть более душевно. Короче, на родине я почти не ела блины, а теперь, кажется, фанатею от всех их вариаций. Иногда кажется, что могла продать душу своей собаки за блинчик #83 с «Депо».

Анастасия. Живет в Грузии. Редактор

Мне кажется, Грузия не та страна, которая заставит вас сильно скучать по какой-то еде. Здесь есть почти все, к чему мы привыкли дома. А чего нет — научились заменять местными продуктами, например, тот же греческий йогурт — мацони. Разве что не хватает каких-то колбасных изделий, типа детских сосисок «Алфавиток», которые сын любил в Беларуси. Но с учетом того, что это не очень полезная еда, то немногого и потеряли. Еще настоящим мемом в местных телеграмм-чатах приехавших стал «желтый сыр». Мол, не найти его здесь, только белый рассольный грузинский продается. Но мне кажется, это искусственная тема, есть в магазинах и «желтый» сыр, нужно только поискать.

Зато много фруктов и овощей, дешевой и вкусной. Она продается в небольших магазинчиках чуть ли не через каждые 100 метров. Сын, большой любитель клубники, мог ей лакомиться еще в марте.

Настоящим открытием стала «курица на улице» — куры гриль, которые здесь много где делают. Дома мы такое не брали, так как боялись отравиться, а тут вполне достойный продукт. Разве летом качество немного изменилось.

А еще свой вклад в продовольственную программу делают те, кто приезжает из Беларуси, Украины. Благодаря им, здесь появляются очень вкусные пельмени и сырники, драники, домашние колбаски, филей и даже фаршированная курка. Все это можно заказать и тебе еще домой привезут.

Так что нельзя сказать, что мы скучаем по какой-то еде. Сильно не хватает некоторых личных вещей: торт, который мама традиционно печет на все семейные праздники, «поджаренные» до черной корочки шашлыки на отцовской даче (шашлыки мы готовим так себе), чашечка какао в кафе на нашей улице — вот этого всего, что связывает нас с домом и близкими.

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