HIMARS с хирургической точностью ударили по еще одному мосту через Днепр в Херсонской области 1 24.07.2022, 14:08

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Оккупанты в спешке латают дыры.

Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен. Об этом сообщает ТСН.

В сообщении говорится о том, что удары были нанесены из РСЗВ HIMARS.

В результате удара по инфраструктуре захваченной рашистами части Херсонской области повреждены линии снабжения оккупантов РФ.

Обратим внимание, что на фото видна хирургическая точность удара по мостовому переходу. При этом оккупанты в спешке организовали восстановительные работы ведутся на Каховской ГЭС — в 70 км от Херсона.

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