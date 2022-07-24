закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS с хирургической точностью ударили по еще одному мосту через Днепр в Херсонской области

1
  • 24.07.2022, 14:08
  • 1,050
HIMARS с хирургической точностью ударили по еще одному мосту через Днепр в Херсонской области

Оккупанты в спешке латают дыры.

Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен. Об этом сообщает ТСН.

В сообщении говорится о том, что удары были нанесены из РСЗВ HIMARS.

В результате удара по инфраструктуре захваченной рашистами части Херсонской области повреждены линии снабжения оккупантов РФ.

Обратим внимание, что на фото видна хирургическая точность удара по мостовому переходу. При этом оккупанты в спешке организовали восстановительные работы ведутся на Каховской ГЭС — в 70 км от Херсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман