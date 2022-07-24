HIMARS с хирургической точностью ударили по еще одному мосту через Днепр в Херсонской области

HIMARS с хирургической точностью ударили по еще одному мосту через Днепр в Херсонской области1
- 24.07.2022, 14:08
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Оккупанты в спешке латают дыры.
Мостовой переход через Днепр через Каховскую ГЭС подвергся атаке, в результате чего проезд по нему затруднен. Об этом сообщает ТСН.
В сообщении говорится о том, что удары были нанесены из РСЗВ HIMARS.
В результате удара по инфраструктуре захваченной рашистами части Херсонской области повреждены линии снабжения оккупантов РФ.
Обратим внимание, что на фото видна хирургическая точность удара по мостовому переходу. При этом оккупанты в спешке организовали восстановительные работы ведутся на Каховской ГЭС — в 70 км от Херсона.