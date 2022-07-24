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Лукашенко завис в очень интересном положении

  • 24.07.2022, 14:12
Лукашенко завис в очень интересном положении

Очень страшно раздавать оружие тем, кто может повернуть его в обратную сторону.

Хунта зависла в очень интересном положении. С одной стороны, пропаганда трубит, что вот-вот на Беларусь нападет то Польша, то сразу все НАТО, и надо готовить армию, народное ополчение и территориальную оборону. С другой, очень страшно раздавать оружие тем, кто может повернуть его в обратную сторону, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В районах, которые граничат с Украиной, перед военкоматами поставлена задача поиска кадров. Одно из главных требований – человек не должен быть замеченным в протестах в 2020 году. Это красный флаг.

Очевидно, что среди контрактников в ССО если кто и готов идти воевать с Украиной, то как раз те, кто по каким-то причинам продолжает верить синепалу.

Таким образом, еще одно завоевание белорусской революции – это сигнал для хунты, что далеко не все граждане готовы с закрытыми глазами выполнять любые приказы. Те, кто выступил за демократизацию Беларуси, в какой-то мере приобрел оберег для себя на участие в идиотских инициативах хунты.

Сторонники синепала как главный оплот получают как раз то, к чему стремились: ту самое стабильность и мирное небо. Только на этот раз оно в виде повесток. Теперь придется не только лупить безоружных, но и воевать с сильнейшей армией Европы с минимальными шансами вернуться живыми. Что ж, это достойная награда для сторонников сумасшедшего деда (о чем сам открыто и говорит). В том числе для матерей, которые уверены, что белорусам нужна сильная рука.

Меньшинство станет еще меньше. Несмотря на два года активной пропаганды, хунте так и не удалось вернуть доверие большей части общества. Более того на всех уровнях таких людей боятся подпускать к руководству, армии и другим важным объектам, что вымывает кадры. Уровень управленческих решений все ниже на всех уровнях так называемой «вертикали», которая скоро примет горизонтальное положение.

Более того, даже среди номенклатуры и электората, есть те, кто сомневается: а тот ли курс избран? Особенно важен вопрос участия Беларуси в войне.

В общем, товарищи идут правильной дорогой.

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