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Спрятаться не получится: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов вместе с техникой

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  • 24.07.2022, 14:19
  • 3,578
Спрятаться не получится: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов вместе с техникой

Украинские бойцы сожгли бронетехнику, убежавшую в лес.

Российские военные, вторгшиеся на территорию Украины, после обстрелов мирных населенных пунктов нередко убегают в леса, пытаясь скрыться от ответа украинских воинов. Однако защитники находят трусливых оккупантов и уничтожают их.

Часто такие удары удается зафиксировать на камеру. Видео опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

На кадрах украинцам показали бронетехнику российских военных, которая спряталась между деревьями в лесопосадке. Последняя расположена среди поля, "усеянного" воронками от многочисленных обстрелов.

Украинские воины нанесли точный удар по вражеской бронетехнике и сожгли ее. Не исключено, что вместе сгорели и сами оккупанты.

"Утро не утро, без жареной русни. Всем победного дня. Слава Украине!" – прокомментировали в сети.

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