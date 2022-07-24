Спрятаться не получится: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов вместе с техникой

Спрятаться не получится: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов вместе с техникой2
- 24.07.2022, 14:19
- 3,578
Украинские бойцы сожгли бронетехнику, убежавшую в лес.
Российские военные, вторгшиеся на территорию Украины, после обстрелов мирных населенных пунктов нередко убегают в леса, пытаясь скрыться от ответа украинских воинов. Однако защитники находят трусливых оккупантов и уничтожают их.
Часто такие удары удается зафиксировать на камеру. Видео опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ".
На кадрах украинцам показали бронетехнику российских военных, которая спряталась между деревьями в лесопосадке. Последняя расположена среди поля, "усеянного" воронками от многочисленных обстрелов.
Украинские воины нанесли точный удар по вражеской бронетехнике и сожгли ее. Не исключено, что вместе сгорели и сами оккупанты.
"Утро не утро, без жареной русни. Всем победного дня. Слава Украине!" – прокомментировали в сети.