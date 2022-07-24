Ученые нашли «коллективный разум» у насекомых 1 24.07.2022, 14:24

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Муравьиные колонии ведут себя как нейросети при принятии решений.

Ученые из Рокфеллеровского университета выяснили, что колонии муравьев во время принятия решений ведут себя так же, как нейронные сети. Это смогли сделать с помощью нового метода анализа, пишет sciencedaily.com.

Двое исследователей, Даниэль Кронауэр и Асаф Гал, создали экспериментальную установку для анализа принятия решений в муравьиных колониях. Они проверили, как насекомые будут себя вести при экстремальном для них повышении температуры.

Когда каждый отдельный муравей в группе чувствует под собой жар, он держится, как обычно, пока вся колония внезапно не меняет свой курс. «Они выбегают, как один, — говорят ученые. — Это почти как если бы они обладали большим коллективным разумом».

Данные, полученные в ходе эксперимента, указывают на то, что муравьи комбинируют сенсорную информацию с параметрами всей своей группы. Так они принимают одно решения на всех. Этот процесс похож на нейронные вычисления, таким же образом приводящие к принятию решений.

«Мы впервые рассмотрели муравьиные колонии как когнитивно-подобную систему, — говорит Кронауэр. — Это один из первых шагов к пониманию того, как сообщества насекомых участвуют в коллективных решениях».

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