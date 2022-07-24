Чего ждать белорусским водителям от новой базы подержанных авто? 2 24.07.2022, 14:33

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Затея властей может оказаться бесполезной.

Недавно объявили, что в Беларуси запустят базу данных б/у автомобилей на портале электронных услуг. Говорят, там можно будет проверить, находится ли машина в розыске, когда она проходила техосмотр, какой в тот момент был пробег. По странному совпадению, объявление о запуске базы было сделано за день до подписания указа о новых правилах продажи подержанных автомобилей, отменяющих счета-справки. Очевидно, мотивы таких нововведений — сделать рынок б/у машин более прозрачным. Правда, по мнению игроков этого рынка, база рискует стать бесполезной, пишет onliner.by.

Что за база?

Услугу «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле» хотят разместить на платформе общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). В Минсвязи портал называют «ядром электронного правительства». Сейчас там можно получить, например, сведения о юрлицах, обременениях на недвижимость, сведения по делам о банкротстве, отследить почтовое отправление — всего 230 электронных сервисов на момент публикации. Обещают, их число будет расти.

В ближайшее время добавят и возможность проверить б/у авто. Утверждают, она станет доступна в третьем квартале 2022 года. В базе можно будет посмотреть информацию об истории прохождения гостехосмотра, разрешении на допуск к участию в дорожном движении, зафиксированном пробеге, а также узнать, не находится ли машина в розыске, проверить факт страховки, заявляют в Национальном центре электронных услуг.

Отмечается, что информация в базе будет с момента первой регистрации авто, ее соберут на основе четырех систем, которые интегрированы с ОАИС. По сути, хотят объединить в одном месте базы ГАИ, «Розыска», «Белтехосмотра», картотеки Белорусского бюро по транспортному страхованию.

А поможет?

Сейчас на вторичном рынке автомобилей несколько основных проблем: залоговые машины (нужно проверять в реестре залогового имущества), перебитые VIN (доподлинно может установить только Госкомитет судэкспертиз) и, конечно, неизвестная история. Из-за последнего следуют главные боли потенциального покупателя — неведомый истинный пробег и скрытые повреждения.

Ответы насчет истории и должна давать «идеальная база данных». Сможет ли предлагаемая ОАИС услуга быть такой? Профессиональные автоподборщики, которые в отсутствие базы занимаются фактически этой работой, сомневаются: «Данные о розыске, о прохождении гостехосмотра и зафиксированном на диагностической станции пробеге не сделают рынок достаточно прозрачным. Всем известно, что во время техосмотра пробег записывают со слов, в лучшем случае — зафиксируют по показаниям одометра. Но далеко не факт, что эти цифры соответствуют действительности. Нет гарантии, что пробег не был смотан до момента визита на станцию, не будет смотан сразу после. Порой сам владелец не знает истинный пробег. Данные о техсостоянии авто актуальны лишь на дату прохождения ТО, уже на следующий день с машиной может случиться что угодно. Разве это полезная информация?»

«Вряд ли в этой базе будет история ДТП, что даст представление о реальном состоянии машины, — продолжает автоподборщик. — Не говорят, будут ли там отражены данные о страховых выплатах — а это максимально интересно. В отчетах страховщиков можно найти дату происшествия, сумму, исходя из которой можно сделать вывод о серьезности повреждений, иногда фотографии последствий и пробег на момент осмотра».

«Не совсем даже понятно, найдет ли в ней отражение VIN, — дополнил собеседник. — В сфере идут разговоры о том, что VIN может стать конфиденциальной информацией, хотя этот номер относится к товару, а не человеку. А именно с помощью VIN и специальных сервисов можно проверить пробег, зафиксированный при предыдущей продаже. Особенно это актуально для машин, ввезенных из Европы и Америки. Напомним, что в некоторых странах скрутка пробега расценивается как мошенничество, потому что недобросовестные продавцы так поступают для обогащения».

Что в базе должно быть на самом деле?

Итак, информация о техосмотре может быть неактуальной на день покупки, о розыске — дублирующей (договор купли-продажи просто не оформят в ГАИ и вернут документы, увидев розыск), а о факте наличия/отсутствия «автогражданки» просто бесполезной. В таком случае какая информация поможет сделать рынок вторички на самом деле прозрачным?

На основе работы уже существующих платных российских сервисов можно составить список наиболее важных для покупателя баз данных. Нужно, чтобы всю эту информацию можно было найти по VIN (сам номер должен быть в открытом доступе):

количество владельцев;

залоги/ограничения (юридическая чистота);

страховые выплаты (с упомянутыми выше обстоятельствами всех случаев);

информация от дилера о техобслуживании;

история объявлений о предыдущих продажах (с ценой, пробегом и описанием состояния от продавца).

«Смысл такой базы — в первую очередь защитить покупателя от обмана. Во вторую — сэкономить время и уменьшить количество мошеннических схем, — резюмирует спец по подбору. — Если озвученная информация — это все, что даст услуга, то она практически бесполезна. Другое дело, если она послужит основой для развития более подробного сервиса и в будущем разовьется в услугу со всей на самом деле полезной информацией».

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