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Потерявший обе руки на войне оккупант омывает медаль, полученную за убийства в Украине

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  • 24.07.2022, 14:41
  • 11,250
Потерявший обе руки на войне оккупант омывает медаль, полученную за убийства в Украине

Видеофакт.

Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине без обеих рук, за убийства наших граждан получил медаль. Его близкие искренне, или делают вид, что искренне этому радуются.

Видео странного празднования активно распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант с забинтованной головой и ампутированными верхними конечностями счастливым никак не выглядит. Друзья по традиции омывают медаль водкой и помогают товарищу опорожнить стакан.

"Молодец! Красавчик! Мужик. Дай краба!", - создают праздничное настроение его собутыльники.

"Несмотря на то, что со мной произошло, у других еще хуже. Я хочу сказать, что нету смысла унывать. Вперед!", - говорит российский убийца.

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