Потерявший обе руки на войне оккупант омывает медаль, полученную за убийства в Украине

Потерявший обе руки на войне оккупант омывает медаль, полученную за убийства в Украине31
- 24.07.2022, 14:41
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Видеофакт.
Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине без обеих рук, за убийства наших граждан получил медаль. Его близкие искренне, или делают вид, что искренне этому радуются.
Видео странного празднования активно распространяется в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупант с забинтованной головой и ампутированными верхними конечностями счастливым никак не выглядит. Друзья по традиции омывают медаль водкой и помогают товарищу опорожнить стакан.
"Молодец! Красавчик! Мужик. Дай краба!", - создают праздничное настроение его собутыльники.
"Несмотря на то, что со мной произошло, у других еще хуже. Я хочу сказать, что нету смысла унывать. Вперед!", - говорит российский убийца.