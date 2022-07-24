В Беларуси изменили правила пользования землей 3 24.07.2022, 14:43

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Кому теперь разрешат брать землю в аренду на 99 лет?

В Кодекс Беларуси о земле внесены изменения, и их прокомментировал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, сообщает belarus.kp.ru.

В собственности государства останутся сельскохозяйственные земли и лес, но их можно будет взять в аренду на 99 лет.

Будет новшество и для бизнесменов. Так, например, земельный участок можно будет купить вместе с каким-то объектом недвижимости, например, со старой фермой. А если бизнесмен захочет расширить созданное производство, то у него будет возможность получить и дополнительный участок земли.

Малопопулярные участки земли можно будет купить без аукциона, а вот востребованные – на аукционе. Кроме того, можно будет менять целевое назначение земельного участка. Такие решения будут принимать местные исполкомы.

Сохранятся и права иностранцев по приобретению недвижимости.

- Если полностью куплен дом, земля иностранцу предоставляется в долгосрочную аренду на 99 лет, - сказал Матусевич.

Если же иностранец наследует часть дома, то он имеет право на аренду и части земельного участка. То есть частная собственность на землю по-прежнему только для граждан Беларуси.

Кроме того, на одном земельном участке по-прежнему должен находиться один дом, но если особенности рельефа позволяют разделить этот участок на два полноценных, то и дома на них может стоять два.

Кодекс также даст возможность в деревнях выделять под строительство домов до 1 гектара земли, тогда как раньше потолок был 25 соток.

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