закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили правила пользования землей

3
  • 24.07.2022, 14:43
  • 5,000
В Беларуси изменили правила пользования землей

Кому теперь разрешат брать землю в аренду на 99 лет?

В Кодекс Беларуси о земле внесены изменения, и их прокомментировал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, сообщает belarus.kp.ru.

В собственности государства останутся сельскохозяйственные земли и лес, но их можно будет взять в аренду на 99 лет.

Будет новшество и для бизнесменов. Так, например, земельный участок можно будет купить вместе с каким-то объектом недвижимости, например, со старой фермой. А если бизнесмен захочет расширить созданное производство, то у него будет возможность получить и дополнительный участок земли.

Малопопулярные участки земли можно будет купить без аукциона, а вот востребованные – на аукционе. Кроме того, можно будет менять целевое назначение земельного участка. Такие решения будут принимать местные исполкомы.

Сохранятся и права иностранцев по приобретению недвижимости.

- Если полностью куплен дом, земля иностранцу предоставляется в долгосрочную аренду на 99 лет, - сказал Матусевич.

Если же иностранец наследует часть дома, то он имеет право на аренду и части земельного участка. То есть частная собственность на землю по-прежнему только для граждан Беларуси.

Кроме того, на одном земельном участке по-прежнему должен находиться один дом, но если особенности рельефа позволяют разделить этот участок на два полноценных, то и дома на них может стоять два.

Кодекс также даст возможность в деревнях выделять под строительство домов до 1 гектара земли, тогда как раньше потолок был 25 соток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман