Важная ошибка Путина 2 Вадим Денисенко, «Деловая столица»

24.07.2022, 15:21

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Украине важно не упустить этот шанс.

Вчера я писал, что Путин вошел в соглашение по зерну для того, чтобы показать всем, что с ним еще можно договариваться (при чем, как Западу, так и Востоку).

Удар по Одесскому порту – это не выход из этого соглашения и даже не отрицание того, что с ним можно договариваться. Удар по Одессе – демонстрация всему миру одной вещи: "Вы вынуждены будете со мной договариваться и когда вы начнете со мной разговаривать по-серьезному, я уже тогда приму решение о соблюдении слова".

Удар по Одессе — это всего лишь элемент "принуждения к переговорам". Я не раз говорил, что в переговорном арсенале Путина есть только один инструмент: поднятие ставок. Он не хочет и не умеет вести дела вне этого инструмента. И потому он именно так и делает сейчас.

Как на это реагировать?

1. Горячие головы уже говорят, что нужно выйти из зерновой сделки. Это ошибка. Нам нужно заставить мир понять, что Путин срывает это соглашение. Это невероятно сложная работа, но ее нужно вести, и это шанс пробить информационную блокаду в Индии, Китае и на Ближнем Востоке.

2. Ни в коем случае не допустить сейчас начала крупных переговоров Запада с Путиным (обратите внимание, что об этих переговорах начал громко говорить Орбан и, я думаю, сейчас появится ряд других "адвокатов дьявола").

3. Мы должны понимать: переговоры для Путина это не о передышке на фронте — это попытка расколоть относительно монолитный Запад. Он не выполнил ни одного из планов: не вышел на границы Донбасса, не захватил Одессу и т.д. Нынешний "переговорный зуд" Путина — это исключительно попытка раскола Запада.

4. Достоверность разблокирования наших портов очень мала: продовольственный кризис Африки может повлечь за собой миграционный кризис в ЕС и это главный инструмент давления Путина на Европу (не энергетика, а миграция является ключевым кризисом для ЕС). Поэтому он и дальше будет срывать это соглашение, минимизируя или сводя к нулю морские перевозки.

К сожалению, война будет продолжаться и будет продолжаться долго. Мы уже пропустили это лето, не сделав ничего для постройки сухих портов на западной границе. Сейчас важно не упустить тот шанс, который дал Путин, обстреляв Одесский порт. Как минимум для информационной войны.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»

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