Бойцы ВСУ уничтожили хваленый российский беспилотник Zala

Бойцы ВСУ уничтожили хваленый российский беспилотник Zala2
- 24.07.2022, 15:29
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Отличились воины из бригады «Холодный Яр».
На Харьковщине украинские военнослужащие уничтожили еще один БПЛА российской армии – хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме.
Сообщается, что российский беспилотник был ликвидирован под Изюмом воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Правда, не уточняется, какими именно средствами удалось его "приземлить".
Характеристики ZALA
Данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.
Беспилотник может находиться в воздухе до 4 часов, а его запуск осуществляется с рук без использования катапульты. Выпускаются преимущественно трех типов: вертолеты, самолеты, и аэростаты.