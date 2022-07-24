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Бойцы ВСУ уничтожили хваленый российский беспилотник Zala

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  • 24.07.2022, 15:29
  • 3,340
Бойцы ВСУ уничтожили хваленый российский беспилотник Zala

Отличились воины из бригады «Холодный Яр».

На Харьковщине украинские военнослужащие уничтожили еще один БПЛА российской армии – хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме.

Сообщается, что российский беспилотник был ликвидирован под Изюмом воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Правда, не уточняется, какими именно средствами удалось его "приземлить".

Характеристики ZALA

Данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и т.д.

Беспилотник может находиться в воздухе до 4 часов, а его запуск осуществляется с рук без использования катапульты. Выпускаются преимущественно трех типов: вертолеты, самолеты, и аэростаты.

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