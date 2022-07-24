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Погиб польский доброволец Томан Валентек, который защищал Украину

  • 24.07.2022, 15:53
  • 1,174
Погиб польский доброволец Томан Валентек, который защищал Украину

Он входил в Интернациональный легион ВСУ.

Защищая Украину, погиб поляк Томаш Валентек. Он воевал в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины, передает «Польское радио».

О гибели Томаша Валентека сообщили украинские СМИ несколько дней назад. По информации, предоставленной журналистами, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела в начале этой недели.

О смерти польского добровольца в Украине также в Twitter сообщила организация MMA Poland. Томаш Валентек был связан с боевыми искусствами:

«С большой грустью мы получили информацию о гибели Томека, который в качестве польского добровольца воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и пал там. Томек принимал участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром».

По сообщениям британских СМИ, более 20 000 иностранцев воюют на стороне Украины против России. Заявки на вступление в ряды Вооруженных сил Украины подали добровольцы из более чем 50 стран мира.

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