Погиб польский доброволец Томан Валентек, который защищал Украину
- 24.07.2022, 15:53
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Он входил в Интернациональный легион ВСУ.
Защищая Украину, погиб поляк Томаш Валентек. Он воевал в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины, передает «Польское радио».
О гибели Томаша Валентека сообщили украинские СМИ несколько дней назад. По информации, предоставленной журналистами, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела в начале этой недели.
О смерти польского добровольца в Украине также в Twitter сообщила организация MMA Poland. Томаш Валентек был связан с боевыми искусствами:
«С большой грустью мы получили информацию о гибели Томека, который в качестве польского добровольца воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и пал там. Томек принимал участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром».
По сообщениям британских СМИ, более 20 000 иностранцев воюют на стороне Украины против России. Заявки на вступление в ряды Вооруженных сил Украины подали добровольцы из более чем 50 стран мира.