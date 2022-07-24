Кадровый коллапс: Купаловский театр открыл сразу 13 вакансий 1 24.07.2022, 16:01

С ноября 2021 года в театр ищет медсестру и костюмера.

Национальный театр имени Янки Купалы настойчиво пытается решить свои кадровые проблемы. Еще в первой половине июля на сайте театра появилась очередная информация о вакансиях, которая до сих пор находится на главной странице, пишет zerkalo.io.

В театр требуются специалисты сразу на 13 позиций.

Шесть вакансий были открыты еще в ноябре 2021 года. Это инженер-электрик, инженер-технолог, медсестра, художник-декоратор, начальник художественно-бутафорского цеха, костюмер.

Уборщика ищут, но никак не находят с февраля 2022-го.

Есть и новые вакансии: инженер по пожарной безопасности, специалист отдела реализации, машинист сцены, звукооператор, звукорежиссер, техник осветительно-проекционного цеха.

Напомним, летом 2020 года из Купаловского уволились несколько десятков человек. Большинство из них были актерами, но также ушли и некоторые технические сотрудники.

В труппе осталось всего девять актеров из старого состава. Через кастинги в нее набрали новых актеров. Часть среди них — профессионалы (в том числе, из театров Бобруйска и Пинска), остальные — студенты. В июне 2022 года прошел восьмой актерский кастинг в труппу.

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