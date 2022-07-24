Кадровый коллапс: Купаловский театр открыл сразу 13 вакансий

Кадровый коллапс: Купаловский театр открыл сразу 13 вакансий1
- 24.07.2022, 16:01
С ноября 2021 года в театр ищет медсестру и костюмера.
Национальный театр имени Янки Купалы настойчиво пытается решить свои кадровые проблемы. Еще в первой половине июля на сайте театра появилась очередная информация о вакансиях, которая до сих пор находится на главной странице, пишет zerkalo.io.
В театр требуются специалисты сразу на 13 позиций.
Шесть вакансий были открыты еще в ноябре 2021 года. Это инженер-электрик, инженер-технолог, медсестра, художник-декоратор, начальник художественно-бутафорского цеха, костюмер.
Уборщика ищут, но никак не находят с февраля 2022-го.
Есть и новые вакансии: инженер по пожарной безопасности, специалист отдела реализации, машинист сцены, звукооператор, звукорежиссер, техник осветительно-проекционного цеха.
Напомним, летом 2020 года из Купаловского уволились несколько десятков человек. Большинство из них были актерами, но также ушли и некоторые технические сотрудники.
В труппе осталось всего девять актеров из старого состава. Через кастинги в нее набрали новых актеров. Часть среди них — профессионалы (в том числе, из театров Бобруйска и Пинска), остальные — студенты. В июне 2022 года прошел восьмой актерский кастинг в труппу.