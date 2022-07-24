закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Освобождение Херсона: перелом наступил, россияне «готовят» новые цели для HIMARS

1
  • 24.07.2022, 16:04
  • 1,422
Освобождение Херсона: перелом наступил, россияне «готовят» новые цели для HIMARS

ВСУ переходят к контрнаступлению в Херсонской области.

Переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. ВСУ заняли лидирующую позицию и открыто начинают контрнаступательные действия. Такое заявление сделал Депутат Херсонского облсовета и советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.

"Стратегические шаги, которые были сделаны по Антоновскому и Дарьевскому мостам, по уничтожению боеприпасов, командных пунктов, техники в тылу врага и по линии столкновения – это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке орков на занятых ими позициях", – отметил он.

По словам Хланя, понимая, что перелом наступил, оккупанты начали в спешке издавать пропагандистские указы, к примеру, о подготовке к проведению "референдума", в частности, об организации избиркомов на местах.

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что как раз вот эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", – предупредил Хлань.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман