Почему организму важен йод и как понять, что этот микроэлемент в дефиците? 24.07.2022, 16:14

Объяснила врач.

Почему организму важен йод, как понять, что этот микроэлемент в дефиците, а также к чему приводит излишек йода, intex-press.by узнал у Натальи Власовой, врача высшей категории, терапевта, профпатолога, онколога Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

Йод – один из важнейших микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья нашего организма, суточная потребность в нем составляет в среднем 100-200 мкг. При этом, пища – не единственный источник йода, мы также получаем его с водой, если, конечно, почва и вода богаты этим веществом.

В первую очередь йод важен для нормальной работы щитовидной железы, гормоны которой оказывают непосредственное влияние на работу головного мозга и иммунную систему организма.

Признаки нехватки йода и чем опасен его дефицит

О недостатке йода можно судить по состоянию кожи: она становится сухой, теряет эластичность, приобретает восковой оттенок. Избыточный вес и запоры – также признак нехватки микроэлемента, так как в таком состоянии нарушается обмен веществ.

При выраженном йододефиците страдает и сердечно-сосудистая система: низкое артериальное давление, частое сердцебиение, аритмии. У женщин может нарушаться менструальный цикл, нередко развивается бесплодие, а у мужчин – импотенция.

Из-за нехватки йода снижается интеллект, способность к концентрации внимания, нарушается память, человек жалуется на усталость, слабость и апатию.

А хроническая нехватка йода может стать причиной увеличения щитовидной железы, которая, увеличиваясь, сдавливает расположенные рядом органы и вызывает кашель, затруднения глотания и даже приступы удушья.

Больше морепродуктов

Для устранения дефицита йода в организме, необходимо обогатить рацион продуктами, содержащими этот микроэлемент. Самыми полезными считаются морепродукты: морская капуста, кальмары, креветки, икра, хек, минтай, треска.

В меньших количествах йод содержится в речной рыбе, яйцах, говядине, молоке, злаках, грибах, некоторых овощах и зелени. Присутствует этот микроэлемент в бананах, апельсинах, лимонах, дыне, ананасах и хурме.

При приготовлении блюд рекомендуется использовать йодированную соль, которую добавляют в уже готовую пищу, а также обращать внимание на дополнительно обогащенные йодом молоко, хлеб, яйца, минеральную воду и другие продукты.

Что происходит, когда избыток йода

Избыток йода, или гипертиреоз, также опасен для здоровья, так как в высоких концентрациях этот микроэлемент токсичен и может привести к расстройству нормального функционирования щитовидной железы.

Базедова болезнь – второе заболевание избытка йода, при котором защитные силы организма начинают видеть в изменившем природный ритм своей работы органе враждебное тело. Иммунная система начинает атаковать железу лейкоцитами, а она, спровоцированная этим, только усиливает свою работу.

Поэтому, не зная, какой у вас уровень йода, не стоит бесконтрольно принимать йодосодержащие препараты.

Лечение и профилактика

При выраженном йододефиците необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы после исследования гормонального фона врач мог сделать вывод о нехватке этого микроэлемента и назначить лекарственные препараты.

Самостоятельно принимать витамины и БАДы не рекомендуется, иначе можно только навредить организму.

Излишек йода более серьезен, чем его нехватка, и лечится это заболевание комплексно: медикаментозно, хирургически, а также проведением курса терапии радиоактивным йодом. Лечение также назначает эндокринолог.

А профилактикой избытка йода в организме является изоляция возможных источников угрозы, например, смена вида деятельности, если работа связана с опасностью отравлением йода. Также можно питаться по диете, которую в индивидуальном порядке на основе анализов разрабатывает диетолог.

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