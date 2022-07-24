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Украинцы будут еще бдительнее на блокпостах в приграничных с Беларусью областях

  • 24.07.2022, 16:27
  • 2,184
Украинцы будут еще бдительнее на блокпостах в приграничных с Беларусью областях

Украина готова к любым вариантам развития событий.

В Ровенской и Волынской областях увеличат число полицейских нарядов и мобильных групп реагирования, пишет местное издание «Волынские новости». Будет увеличено число проверок на блокпостах. Так полиция постарается не допустить провокаций от диверсантов.

- Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Так как должны быть готовы к любым вариантам развития событий, – сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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