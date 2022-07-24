Как Молдова будет «шатать» Путина 3 24.07.2022, 16:37

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Молдова демонстрирует Москве свою готовность бороться.

В четверг, 22 июля, стало известно о том, что Молдова не разрешила въезд на территорию страны российским военным из так называемой оперативной группы, базирующейся в Приднестровье: российских военных назвали "незаконным формированием, нарушающим статус нейтралитета", а чуть раньше президент Майя Санду заявила, что не обменяет государственный суверенитет на дешевый газ из России. О чем свидетельствуют такие резкие действия Кишинева, и попытаются ли в Кремле отомстить Кишеневу, рассказал apostrophe.ua директор Института мировой политики Евгений Магда:

- Следует упомянуть, что Молдова вместе с Украиной стала кандидатом в члены ЕС. Это фактор, который является определяющим для России, поэтому она будет постоянно на него давить. Имея Приднестровье, Молдова чувствительна к разнообразным влияниям, и то, что наговорил "министр иностранных дел" так называемой "ПМР" (Виталий Игнатьев в интервью пропагандистам российского "РИА Новости" 22 июля заявил о желании "ПМР" добиваться независимости от Молдовы и вхождения в состав России) - не вызывает удивления, ведь это просто демонстрация его преданности России.

Говоря о последних событиях в Молдове, следует обратить внимание на один очень важный момент. Речь идет о том, что на днях исполнилось 30 лет соглашению о прекращении огня в Приднестровском конфликте, которое подписывали президенты Ельцин и Снегур. Сейчас идет речь о том, чтобы максимально эффективно это использовать, попытаться поиграть на этом. Почему? Потому что президент Молдовы Санду уже заявила, что не будет разменивать суверенитет Молдовы на дешевый российский газ. С "Газпромом" заключен многолетний контракт, но не была сверена сумма задолженности, плюс Приднестровье получает гораздо больше газа, чем нужно: там используют его для производства электричества, которое идет на майнинг криптовалюты.

Кроме того, Санду высказалась за укрепление армии Молдовы, упрекнув своих предшественников, которые этим не занимались. Для себя она, очевидно, видит "швейцарскую модель". Здесь следует напомнить, что Молдова – нейтральное государство, и никому даже в страшном сне не привидится поиск возможностей для ее евроатлантической интеграции. Что же касается евроинтеграции, то она не будет быстрой: профильный министр иностранных дел и евроинтеграции Попеску заявил, что на нее потратят не менее 10 лет.

Молдова защищена тем, что имеет границы только с Украиной и Румынией, но сейчас там со страхом наблюдают за последствиями соглашения по зерну: не будет ли оно использовано против Украины и не будет ли россиян в Одессе. Конечно, хотелось бы, чтобы Украина и Молдова теснее взаимодействовали, но это зависит не только и не столько от видения наших руководителей, но и от того, какие будут звучать реальные предложения, потому что нам нужно совместно идти в ЕС и действовать вместе - это понятно, как и то, что это будет достаточно длительный процесс. Нам нужны конкретные совместные проекты.

Россию очень раздражает и то, что недавно прошло совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы: там считают, что это призрак объединения с Румынией. А сейчас в Кишиневе "добавили перца", не пропустив российских офицеров на ротацию в Приднестровье, хотя это происходит не впервые, и вряд ли там была такая численность военных, которая могла на что-то влиять: это, скорее всего, были офицеры российской армии, имеющие по три-четыре паспорта, ведь рядовой и сержантский состав "миротворческого контингента" набирается из местных. Конечно, это был политический месседж Кишинева к Москве: она не будет слушать Россию.

Конечно, есть еще вопрос газа: Россия шантажирует Молдову якобы нарушением соглашения с Газпромом. Но в Молдову уже тянут новый газопровод из Румынии, и Кишинев рассчитывает таким образом через "Турецкий поток" получать газ. Соответственно, вышеупомянутое заявление Санду о газе и суверенитете очень показательно.

Еще до нападения 24 февраля молдавские коллеги мне сказали, что во время зимы 2021-2022 года правительство было вынуждено максимально заниматься социальной защитой, потому что цена на газ прыгнула, пришлось вводить субсидии. Этот фактор никуда не денется: Россия попытается шантажировать Молдову и дальше, передав значительное количество газа Приднестровью. Вместе с тем, не стоит забывать, что Молдова – аграрная страна, газ здесь важен больше для теплокоммунэнерго, чем для промышленности.

Наряду с этим нельзя сказать, что Санду все держит в своих руках. У нее свое монобольшинство и правительство. Однако эксперты говорят, что команде президента Молдовы не хватает профессиональных навыков и возможностей. Летом качать Санду не будут, а вот осенью фактор какой-то игры со стороны Приднестровья проявит себя снова.

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