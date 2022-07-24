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Изменились правила выдачи карты поляка

  • 24.07.2022, 16:54
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Изменились правила выдачи карты поляка

Белорусам с польскими корнями на заметку.

С 15 июля 2022 года в Польше вступило в силу изменённое распоряжение, касающееся выдачи карты поляка на территории Польши, пишет euroby.info.

До 2017 года карта поляка выдавалась лишь за пределами Польши, но с 2017 года правом выдачи карты поляка наделили воеводу в польском Белостоке. Получить карту поляка в Белостоке могли только беларусы. Затем география стала расширяться и в список мест, где можно получить карту поляка в Польше добавился восточнопольский Люблин и Бялая Подляска, а получить карту могли уже не только беларусы, но и украинцы с россиянами.

С 15 июля 2022 года правом выдачи карты поляка, а также продлением её срока действия наделены все воеводы, таким образом подавать заявления на получение карты поляка или на продление её действия с выдачей новой карты можно в любом воеводском городе Польши (в любом городе областного значения). Заявления могут подавать граждане Беларуси, Украины и России в отдел для иностранцев при воеводском органе власти.

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