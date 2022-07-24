Кремлевская шизофрения 5 Леонид Невзлин

24.07.2022, 17:00

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О российских ракетных ударах по Одессе.

Сегодня российские вояки официально признались в ударах по Одессе. При этом ровно они же накануне уверяли Турцию - это не их рук дело. Турки даже сделали вид, что поверили. Выглядит это как шизофрения: подписать договор, нарушить на следующий день, врать, что не нарушали, а потом признаться, наплетя с три короба про высокоточное оружие и склады с американским оружием.

Но нет, это не шизофрения. Это бравада гопника, считающего что он может высморкаться в чужой галстук и ему за это ничего не будет. Путин и его подельники настолько уверены в своей безнаказанности, что не считают нужным соблюдать даже совсем простые приличия. Даже с теми, кого пока не внесли в список недружественных стран. То есть, вроде как с дружками. Вот хорошо бы это начать понимать тем, кто еще ведет дела с Кремлем и по инерции ведется на его обещания.

Леонид Невзлин

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