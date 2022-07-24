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Как выглядят и сколько стоят однокомнатные квартиры в Минске, где сразу можно жить

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  • 24.07.2022, 17:17
  • 2,132
Как выглядят и сколько стоят однокомнатные квартиры в Минске, где сразу можно жить

Они с новой мебелью и техникой.

В этот раз realt.by нашел однокомнатные квартиры, в которых уже сделан ремонт и имеется необходимая мебель, чтобы жизнь с передачей ключей сразу началась с комфорта. Практически все объекты находятся в новостройках и стоят до 60 тысяч долларов. Самую дешевую однушку в подборке отдают за 39 900 долларов. Посмотрите, как выглядят эти квартиры.

Улица Одинцова (Фрунзенский район)

Девятиэтажный дом на Одинцова, 107 был построен в 1998 году. Однушка располагается на первом этаже и занимает 42,8 м², кухня — 9 м².

В квартире сделан ремонт: на полу в коридоре и кухне лежит кафельная плитка, в комнатах - ламинат. Санузлы также отделаны кафелем. Будущим владельцам достанется встроенная кухня и бытовая техника. В коридоре есть вместительный шкаф-купе. также в квартире установлены новые межкомнатные двери, металлическая входная дверь и стеклопакеты.

Кроме этого, здесь имеется лоджия, на которую можно попасть из кухни. Там же есть подвал, оборудованный системой хранения.

Окна выходят на детскую площадку. Вокруг дома много зелени и достаточно места для парковки автомобиля. Садик и школа располагаются в соседних дворах. До остановки общественного транспорта всего пять минут пешком, до метро - две остановки или 15 минут пешком.

Стоит квартира - 54 900 долларов. Уместен торг.

Улица Михайлашева (Минский район)

Десятиэтажный дом в деревне Копище был построен в 2017 году на улице Михайлашева, 1. Квартира находится на 7 этаже. Общая площадь объекта - 26,1 "квадрата".

В студии сделан хороший ремонт. Покупателю не придется думать о мебели и технике, ведь их владелец оставляет. Из бытовой техники здесь есть холодильник, варочная панель, вытяжка, телевизор и стиральная машина.

На полу уложен ламинат, на балконе и в совмещенном санузле — плитка. Полы с подогревом сделаны в коридоре.

В самом доме на цокольных этажах располагаются несколько магазинчиков, продуктовых в том числе. Рядом есть конечная автобусная остановка. До станции метро «Уручье» 10 минут на общественном транспорте и 25 пешком.

Стоимость однушки — 47 900 долларов.

Улица Игоря Лученка (Октябрьский район)

Квартира располагается в новостройке 2021 года по улице Игоря Лученка, 9 в ЖК Minsk World. Однушка находится на 10 этаже 25-этажного здания. Ее общая площадь — 31,5 м².

В студии сделан современный ремонт. Владелец предлагает два варианта покупки: с мебелью и техникой и без нее. Цена, конечно, поменяется. Хозяин квартиры готов оставить бойлер, стиральную машину, телевизор, диван, холодильник, духовой шкаф и микроволновку. Авторы объявления отмечают, что в квартире никто после ремонта не жил.

В обеденной зоне сделана барная стойка. В гостиной имеется диван, который раскладывается в полноценное спальное место.

По всему периметру совмещенного санузла сделан тёплый пол с регулятором. На полу в комнате лежит ламинат.

С застеклённой лоджии открывается вид на дорогу и парк.

До строящейся станции метро "Аэродромная" всего 15 минут ходьбы.

Квартиру оценивают в 56 500 долларов. С полным оборудованием цена однушки увеличивается до 59 тысяч долларов.

Улица Кабушкина (Заводской район)

Пятиэтажка на Кабушкина, 84 была построена в 1970 году. Капитальный ремонт там проводили в 2015. Квартира располагается на 3 этаже и занимает 21,6 квадратного метра, кухня - 5,5 м². Это малосемейка.

Внутри сделан современный ремонт. С помощью мебели владельцы разделили зоны. За счет больших окон и выхода на застекленный балкон в квартиру проникает много естественного света.

На полу здесь лежит ламинат. В совмещенном санузле также сделан хороший ремонт, но в более темной цветовой гамме. Владельцы остановились на душевой кабине.

До станции метро «Автозаводская» всего одна остановка на общественном транспорте. Рядом располагаются торговый комплекс «Green Time», парки имени 900-летия Минска и Чингиза Айтматова. Ближе всего находится Чижовское водохранилище.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов.

Улица Брилевская (Октябрьский район)

Квартира находится в ЖК Minsk World на Брилевской, 37 в доме 2021 года постройки. Студия располагается на 20 этаже. Общая площадь однушки составляет 32,8 «квадрата». На кухню в интерьере выделено 8 м².

Квартира находится в отличном состоянии и продается вместе с мебелью. Из техники здесь есть встроенный холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновка, варочная поверхность, вытяжка и стиральная машина.

Стены в квартире и на балконе покрашены краской. Она моющая. На полу лежит австрийский ламинат. Современной плиткой отделан и совмещенный санузел, где имеется душ.

В скором времени рядом с комплексом появится станция метро "Аэродромная", а пока до «Ковальской Слободы» 20 минут пешком.

Цена однушки - 59 990 долларов.

Улица Асаналиева (Октябрьский район)

Панельный дом на Асаналиева, 38/1 был построен в 1996 году. Квартира, выставленная на продажу, находится на седьмом этаже и занимает 37,9 "квадрата" с кухней в 6,7 м².

В 2020 году в однушке был сделан ремонт. В санузле и ванной проложили новые трубы, были проведены отдельные электролинии под бойлер в туалете и под стиральную и сушильную машины. Квартира продается с мебелью, но, по словам автора объявления, можно договориться и о бытовой технике.

Также в здесь имеется застекленная лоджия, где оборудовано рабочее место, а для удобства сделаны полы с подогревом. Важно отметить, что в общем коридоре есть кладовая комната со шкафами для хранения.

Недалеко есть три детских садика и три школы. Не возникнет проблем и с продуктовыми магазинами. Планируется открытие станции метро «Слуцкий гостинец».

Квартиру продают за 54 тысячи долларов, но владельцы готовы к торгу.

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