закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Горные штурмовики ВСУ накрыли оккупантов мощным огнем

  • 24.07.2022, 17:27
  • 1,942
Горные штурмовики ВСУ накрыли оккупантов мощным огнем

Украинцы 151-ый день героически противостоят РФ.

Украинские военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" ликвидировали очередную группу оккупантов, которые были замечены украинской разведкой. Ювелирную работу горной пехоты удалось зафиксировать на видео.

В частности, на кадрах видно, как горные штурмовики, дождавшись удобного случая, накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман