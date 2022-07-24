Горные штурмовики ВСУ накрыли оккупантов мощным огнем 24.07.2022, 17:27

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Украинцы 151-ый день героически противостоят РФ.

Украинские военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" ликвидировали очередную группу оккупантов, которые были замечены украинской разведкой. Ювелирную работу горной пехоты удалось зафиксировать на видео.

В частности, на кадрах видно, как горные штурмовики, дождавшись удобного случая, накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.

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