Горные штурмовики ВСУ накрыли оккупантов мощным огнем
- 24.07.2022, 17:27
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Украинцы 151-ый день героически противостоят РФ.
Украинские военные 109-го батальона 10-й ОГШБ "Эдельвейс" ликвидировали очередную группу оккупантов, которые были замечены украинской разведкой. Ювелирную работу горной пехоты удалось зафиксировать на видео.
В частности, на кадрах видно, как горные штурмовики, дождавшись удобного случая, накрыли огнем по меньшей мере 10 оккупантов, которые поселились в домах мирных жителей.