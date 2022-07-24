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Как за три года изменилась цена на популярное меню в ресторанах быстрого питания в Беларуси

  • 24.07.2022, 17:31
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Как за три года изменилась цена на популярное меню в ресторанах быстрого питания в Беларуси

Фастфуд дорожает.

Инфляция в Беларуси продолжает набирать обороты. Очевидно, вместе с другими товарами и услугами дорожает общепит. Издание Office Life опубликовало индекс фастфуда, который демонстрирует, как выросли цены на популярные комплексы в ресторанах быстрого питания.

Авторы индекса фастфуда выбрали самые популярные наборы в ресторанах быстрого питания и сравнили цены на них в июле этого года с теми, которые были в августе 2019-го, когда издание публиковало такой индекс в последний раз. Вот что получилось.

Набор из гамбургера, маленькой картошки фри и маленького стакана кока-колы в McDonald’s стоит 8,20 рубля. Это на 46,4% выше, чем три года назад. При этом за последний месяц цена на блюда из стандартного набора почти не изменилась, за исключением напитка, который подорожал на 20 копеек.

Похожий набор в Burger King — гамбургер, картофель кинг-фри и пепси — обойдутся в 9,80 рубля. Это на 42,2% дороже, чем три года назад. За последний месяц ни одно блюдо из набора не подорожало.

Чизбургер, маленькая порция картофеля фри и кока-кола в KFC не только стоят дороже, чем в других ресторанах быстрого питания (10,30 рубля), но и больше всего подорожали за тот же период — на 83,9%. При этом за последний месяц чизбургер вырос в цене на 40 копеек. Стоит отметить, что в чизбургере этой сети котлета сделана не из говядины, как в предыдущих, а из курицы.

Еще в одной сети Texas Chicken меню из сэндвича «Тендер Саб», картофеля фри и кока-колы стоит 9,70 рубля. За три года этот набор подорожал на 40,5%. А за последний месяц вырос в цене только сэндвич — на 10 копеек.

Три года назад индекс фастфуда Office Life в отношении цены стандартного набора был на отметке 6,64. Сейчас посетитель ресторанов быстрого питания отдаст за такой набор в среднем около 10 рублей. В целом подорожание «быстрого комплекса» за это время составило минимум 40%.

Получается, популярное меню таких заведений было выше, чем инфляция за тот же период. По данным Белстата, индекс потребительских цен за этот период составил 35,9%.

Как считали индекс фастфуда

Авторы индекса отталкивались от стандартного набора западного образца, который включает сэндвич, порцию картофеля и прохладительный напиток. Для расчета индекса не берутся «сложные» бургеры или роллы — только самый ходовые пункты меню. Авторы посмотрели, сколько такой набор стоит сейчас и как изменилась его цена за три года, когда в последний раз обновлялся индекс, то есть в августе 2019 года.

Для анализа выбрали представленные в Беларуси мировые сети фастфуда: KFC, Mcdonald’s, Burger King и Texas Chicken.

«Важно: мы не сравниваем сети между собой, ведь у каждой свой подход к рецептуре и меню. Мы анализируем, как со временем меняется цена стандартного набора для посетителей конкретной сети», — пишут авторы индекса.

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