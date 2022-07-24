Поляки собрали необходимую сумму на «Байрактар» для Украины 2 24.07.2022, 17:36

Всего удалось собрать более 4,6 миллионов евро.

За четыре дня до завершения сбора средств на беспилотник «Bayraktar TB2» для украинских Вооруженных сил поляки не только собрали необходимую сумму, но и перевыполнили установленный план. Как пишет «Униан», об этом объявил инициатор кампании, польский журналист Славомир Сераковский.

Всего удалось собрать более 22 млн злотых (4,6 млн евро), однако учитывая большое количество желающих приобщиться к сбору, его оставят активным еще несколько дней. Весь собранный излишек будет переведен на счет ВСУ в Нацбанк Украины.

Отметим, что и белорусы Польши также присоединились к этой кампании: более 700 человек собрали около 90 тысяч злотых.

Ранее литовцы собрали почти €6 миллионов, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. Тогда производитель беспилотников Baykar решил отдать его ВСУ бесплатно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».