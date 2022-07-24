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Пять интересных фильм для воскресного просмотра

  • 24.07.2022, 17:50
Пять интересных фильм для воскресного просмотра

В каждом из них сыграл Дэниэл Рэдклифф.

23 июля свой день рождения отмечал Дэниэл Рэдклифф - исполнитель роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Несмотря на то, что его всегда будут ассоциировать именно с этой киноработой, на его счету уже есть немало других. «Униан» рассказывает, где Рэдклифф успел сняться за свои 33 года и что стоит обязательно посмотреть.

Джунгли

Здесь он исполнил роль Йоси Гинсберга. Согласно сюжету, группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии. Чтобы не заблудиться, они наняли местного гида, однако он оказался не так прост. Их экспедиция превращается в смертельную, а гид имеет в ней неслучайную роль.

Абсолютная власть

В этом фильме Редклифф сыграл Нейта Фостера. Сюжет рассказывает о том, как агент ФБР под прикрытием внедряется в банду нео-нацистов для предотвращения теракта.

Ему приходится каждый день испытывать поток насилия и отстаивать права кулаками. Фильм рассказывает о том, что нео-нацизм - это не только хулиганы, но и уважаемые господа в дорогих костюмах, которые готовы на все, ради своей идеи.

Виктор Франкенштейн

В киноленте Дениэл сыграл роль Игоря Штрауссмана, помощника Виктора Франкенштейна. История Франкенштейна - легендарная и захватывающая. Он, благодаря своим знаниям и лаборатории, создавал настоящих мутантов. Фильм, безусловно, об этом, однако подача фантастической истории "освежена" - сюжет показывает точку зрения его помощника Игоря.

Убей своих любимых

Убийство в 1944 г. сводит воедино великих писателей поколения битников: Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза. Редклифф сыграл Гинзберга.

Женщина в черном

События происходят в конце девятнадцатого века. Несмотря на то, что на тот момент в мире существуют уже телеграф, железные дороги и автомобиль, перед появлением паранормального человек все еще бессилен. Так, молодой лондонский юрист Артур Киппс, роль которого и сыграл Редклифф, оставил своего 4-летнего сына и уехал в командировку в отдаленную деревушку.

Мужчина должен составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Однако приехав туда он понимает, что над поселением нависает какая-то мрачная тайна. Переломным событием становится то, что возле старого кладбища он встречает загадочную женщину. Она была одета во все черное. Сможет ли главный герой вернуться к своему сыну живым?

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