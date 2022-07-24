Глобальная федерация профсоюзов встала на сторону рабочего движения Беларуси 24.07.2022, 18:01

IndustriALL поддержит ликвидированные профсоюзы в Беларуси.

Режим в Беларуси ликвидировал независимые профсоюзы страны. В связи с этим глобальная федерация профсоюзов IndustriALL и ее филиалы призывают защитить рабочее движение и демократию в стране. Об этом сообщает («Белсат» https://belsat.eu/ru/news/24-07-2022-globalnaya-federatsiya-profsoyuzov-podderzhit-likvidirovannye-profsoyuzy-v-belarusi/) со ссылкой на заявление организации.

Верховный суд ликвидировал Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), белорусский независимый профсоюз (БНП), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободный профсоюз Белорусский (СПБ) и Свободный профсоюз металлистов (СПМ). IndustriALL считает этот шаг нарушением законодательства и международных норм.

«IndustriALL самым решительным образом осуждает эти судебные решения. Наша поддержка независимых, демократических профсоюзов Беларуси непоколебима, и мы будем продолжать бороться за их законное существование», – говорится в заявлении организации.

IndustriALL требует немедленно освободить 15 профсоюзных лидеров и активистов, которых власти Беларуси арестовали.

«В срочном порядке правительство Беларуси должно предоставить доступ посетителям, в том числе миссии МОТ в стране, IndustriALL, ITUC и другим мировым профсоюзным организациям, чтобы выяснить условия ареста и содержания под стражей и благосостояние задержанных профсоюзных активистов».

Кроме того, IndustriALL требует предоставить этим организациям доступ для наблюдения за судебными процессами над профсоюзными деятелями и профсоюзными организациями.

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