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Летчик назвал истребители, которые смогут кардинально изменить ход войны в Украине

  • 24.07.2022, 18:03
Летчик назвал истребители, которые смогут кардинально изменить ход войны в Украине

Эти истребители помогут Украине эффективно контрнаступать.

Военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Джус" рассказал, какие самолеты нужны Украине, чтобы кардинально изменить ход боевых действий.

"Приоритет – F-16… Он наиболее оптимальный, потому что нам нужно не только качество, но и количество, – отметил воин. – F-16 гораздо больше, является определенным конструктором, на который можно подбрасывать разное оборудование, оружие. То есть, покупая старую платформу, на нее можно полный "фарш" докупить и получить современный самолет".

По мнению летчика, с получением таких боевых самолетов война в Украине изменится кардинально:

"Мы значительно снизим наши потери, мы защитим города от постоянного ракетного террора и приобретем способности для эффективного контрнаступления, сможем бороться с их ПВО и сможем наносить высокоточные удары современным высокоточным оружием".

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – американский многофункциональный легкий истребитель четвёртого поколения.

Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

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