Украинские военные уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 на Херсонщине 24.07.2022, 18:26

Это произошло в ответ на обстрел россиянами Николаева из этих систем.

Украинские военные уничтожили в Херсонской области российскую батарею зенитно-ракетного комплекса С-300.

Это произошло в ответ на обстрел россиянами Николаева из этих систем, сообщается в сводке оперативного командования "Пивдень".

"Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожено батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории. Как отметили в ОК "Пивдень", это существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских российских войск.

Кроме этого сообщается, что россияне под Херсоном маскируют доставку боеприпасов под гражданские грузы.

"В Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов, окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО", – сообщили в командовании.

Также известно об обустройстве российскими оккупантами новых складов боеприпасов в гражданских зданиях, в частности в учреждениях культуры и образования.

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