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Украинский пилот высмеял российских летчиков

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  • 24.07.2022, 18:49
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Украинский пилот высмеял российских летчиков

По словам бойца, россияне себя очень сильно переоценили и недооценили возможности украинцев.

Военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Джус" главной причиной, по которой Россия не смогла завоевать преимущество в воздухе на войне в Украине, назвал "безграмотное планирование" и тупость российских пилотов. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН, пишет unian.net.

"Они себя очень сильно переоценили и недооценили наши возможности. Украинцы защищают свою страну, города, семью. Сами придумывали тактические приемы, штуки, чтобы обмануть более технологичного противника. Это и сработало. Наши командиры ставят глобальную задачу, а как ее выполнять, по каким маршрутам, приемам… Это мы решаем. В то время как россияне тупо выполняют приказы, даже если они абсолютно смертельны для них".

Летчик рассказал, как с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину коллеги из США постоянно удивляются, спрашивая: "Неужели они (россияне) настолько тупые?".

"Да. И это нам на руку, это нас спасает. Иногда обладая оружием… их тактически "тупые" действия приводят к тому, что их задачи не выполняются, и они несут потери", – отметил воин.

Пилот с сожалением добавил, что пока у РФ действительно есть преимущество в технике:

"Наши радары, которые были придуманы еще 40 лет назад, не дают возможности конкурировать с российскими. Российские не лучшие в мире, но они гораздо лучше наших…"

Кроме того, по словам пилота, у украинских летчиков на вооружении только полуактивные головки самонаведения для ракет воздух-воздух. Это значит, что после пуска ракеты на большом расстоянии летчик должен ее сопровождать, подсвечивать своим бортовым радаром, вплоть до момента попадания ее в цель:

"Ты летишь, сопровождая свою ракету, навстречу ракете, которая летит в тебя…. Это и дает ощущение, что ты камикадзе".

В то же время, как отметил боец, у российских летчиков ракеты с активной головкой самонаведения: "Это значит, что он ее пускает, она летит автономно, а он в это время может обороняться, идти на базу".

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