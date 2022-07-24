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Россиянам придется платить за отказ ЕС от электроэнергии РФ

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  • 24.07.2022, 19:03
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Россиянам придется платить за отказ ЕС от электроэнергии РФ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России растут.

Нежелание Евросоюза покупать электроэнергию у России ляжет на плечи самих россиян в виде дополнительных платежей и расходов. Тарифы будут подняты для жителей европейской части страны и Урала. Об этом сообщает Guildhall.

Как сообщил директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев, энергосистема Северо-Запада Pоссии, ориентированая на экспорт в ЕС, зарезервировала на этот год почти 1,8 ГВт на продажу в Европу.

Но поскольку экспорта не будет, за коэффициент резервирования заплатят сами россияне. Прирост платежа составит до 2,5 процентов.

Отметим, что основные импортеры российской энергии — Литва, Латвия, Эстония и Финляндия — разорвали контракты в мае 2022 года. Годом ранее российская энергетическая компания «Интер РАО» поставила в эти страны 60% объема зарубежных продаж.

С 1 июля этого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 3,2–6,5% в зависимости от региона.

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