Названы семь самых полезных продуктов июля 1 24.07.2022, 19:07

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Эти продукты стоит добавить в рацион.

Июль - очень урожайный месяц, который приносит нам много свежих фруктов и овощей. Эти дары земли укрепляют иммунитет и восполняют потребность в витаминах. «Униан» назвал 7 самых полезных сезонных продуктов июля. Добавьте их в свой рацион и не забывайте тщательно мыть перед употреблением.

Кабачки

Кабачки созревают на огородах с начала июля. Это очень вкусный, питательный и низкокалорийный овощ. Польза кабачков заключается в их быстрой усвояемости, выведении вредных веществ из организма и стимуляции работы кишечника. Этот овощ очень полезен для кожи, почек, печени и головного мозга.

Вишня

Вишня и черешня в июле приходят на смену клубнике. Всего горсть ягод в день сделает вас здоровее и наполнит энергией. Вишня обладает противовоспалительным и антивирусным свойствами, полезна для мозга и нервной системы, содержит много клетчатки. Это очень вкусная основа для пирогов, компотов и варенья.

Смородина

Все виды смородины чрезвычайно полезны для организма. Горсть смородины содержит в себе целую домашнюю аптечку. Это очень полезная ягода для улучшения работы кишечника, профилактики авитаминоза, нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Ягоды смородины используют в пищу, а отвар листьев используют при простуде, ревматизме, болезнях почек и глаз.

Шелковица

Шелковицу собирают с деревьев в начале-середине июля. С ней готовят вкусное варенье из шелковицы. Ягода полезна при заболеваниях печени и почек, частых отеках, нарушениях обмена веществ. Шелковица очень полезна для мужчин - она улучшает потенцию. Сок шелковицы пьют при болезнях горла и рта.

Абрикосы

В садах и на дачах к июлю дозревают абрикосы. Эти фрукты содержат огромное количество витамина A. Горсть абрикосов удовлетворяет дневную норму этого витамина. Витамины улучшают состояние кожи, замедляют процессы старения и ускоряют работу кишечника.

Крыжовник

Крыжовник является одной из самых полезных ягод, растущих в Украине. Количество полезных микроэлементов и витаминов в составе крыжовника исчисляется десятками. Эта ягода полезна при болезнях почек, печени и мочевого пузыря, атеросклерозе, гипертонии, запорах. Женщинам есть крыжовник полезно при менструации и климаксе для облегчения симптомов.

Подберезовик

Июль богат не только фруктами и овощами. В этом месяце в лесу появляются первые грибы. В июле довольно легко найти подберезовики. Эти грибы ценны из-за высокого содержания витаминов РР, В, С, Е, D. Они богаты кальцием, магнием, железом, марганцем, легкоусвояемыми аминокислотами. Подберезовики чаще всего тушат с мясом, кашами и овощами. Их можно засушить или замариновать на зиму. Обратите внимание, что грибы не рекомендуется давать детям до 7 лет.