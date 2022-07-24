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The Telegraph: Джонсон прибудет в Украину с прощальным визитом

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  • 24.07.2022, 19:22
The Telegraph: Джонсон прибудет в Украину с прощальным визитом

Британский премьер-министр хочет в третий раз побывать в Киеве после 24 февраля.

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен посетить Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку. Об этом пишет The Telegraph (перевод — unian.net).

Джонсон хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля. В ближайшее время он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания на правах анонимности.

Bчера Джонсон взял в руки оружие и провел тренировку с воинами Вооруженных сил Украины. Ранее политик произнес прощальную речь в парламенте Британии, где призвал заботиться об Украине.

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