ВСУ отбили штурмы россиян на нескольких направлениях 24.07.2022, 19:37

Оккупанты несут потери и хаотично отступают.

Украинские воины отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях в Донецкой области, в двух местах продолжаются боевые действия. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 24 июля.

В частности, на Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Комышувахи, Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибривного.

"Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без какого-либо успеха", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

"Украинские воины уже в который раз отбили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка - Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты с потерями отошли", - сказано в сообщении.

Также на Бахмутском направлении противник обстрелял украинские войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, враг нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

"Значительными потерями и отступлением завершились для неприятеля неуклюжие попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются ожесточенные бои в направлении Роты-Семигорья", - информируют в Генштабе.

Вместе с тем на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Зализнычное, Чаривное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках российские оккупанты еще и ведут воздушную разведку из беспилотных летательных аппаратов.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск. Вражеские обстрелы зафиксированы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. "Украинские защитники тоже в долгу не остаются", - добавили в Генштабе.

Также вне пунктов базирования враг удерживает три носители высокоточного оружия.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты нанесли авиаудар возле Андреевки. После этого они пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка.

"Но наши воины не дали врагу никаких шансов на успех. Противник понес потери и хаотично отступил", - добавили в Генштабе.

Отдельно сказано, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудовое, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалеевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи верхнего Салтова и Мосьпаново.

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