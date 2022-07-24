Незавершенный объект придорожного сервиса опального олигарха Чижа ушел с молотка 24.07.2022, 19:55

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В 2012 году под этот проект было выделено 340 гектар земли.

Автозаправка, не завершенная строительством гостиница, очищенное искусственное озеро и с десяток крестьянских изб под камышовой крышей – все, что успел реализовать из своего масштабного проекта Юрий Чиж, когда-то входивший в топ самых успешных предпринимателей страны, пишет vb.by.

На днях этот объект в Березовском районе, где работы прекратились несколько лет назад, продан на электронных торгах за 254 тысячи долларов.

Какой была задумка Юрия Чижа?

В 2012 году под этот проект было выделено 340 га земли на 101-м километре трассы М-1, в непосредственной близости от «олимпийки» и от Соболей – родной деревни Чижа. Туристический комплекс должен был представлять собой стилизованную белорусскую деревню. Здесь предполагалось возвести деревенские хаты с энографическим музеем и музеем ремесел, гостиницу, АЗС, ресторан, развлекательный комплекс, спортивные и игровые площадки и даже левады для лошадей с каретным двором и зоопарк. Собирались получать мраморное мясо для собственных нужд. «Фишкой» проекта и его украшением должен был стать каскад из 5 озер.

Работы начали активно вести в 2013 году. Было очищено и благоустроено искусственное озеро, образовавшееся во время строительства «олимпийки», из него достали 200 тонн земли.

Стройка была заморожена после того, как у Юрия Чижа началась полоса неприятностей. В 2016 году бизнесмен был задержан органами по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Он погасил ущерб и вышел на свободу, но в марте 2021-го вновь был задержан и с тех пор остается в СИЗО и ожидает суда. В 2020 году возглавляемая им компания «Трайпл» обратилась в суд с заявлением об экономической несостоятельности, после чего в 2021 году началась процедура санации. Одним из признаков «краха империи Чижа», как его окрестили в прессе, стал замороженный туристический комплекс «Наш родны кут Сабалі» на 101-м километре М-1.

При чем тут Соболи?

Среди многочисленных объектов Юрия Чижа туристический комплекс в Березовском районе занимает особое место. Место для него не случайно было выбрано на малой родине бизнесмена. Деревня Соболи находится в двух километрах от объекта, с противоположной стороны трассы. «Неперспективная» деревня, в которой около 50 «живых» дворов, известна с XV века и имеет богатую историю, связанную с древнейшими поселениями и событиями восстания 1863 года под руководством Кастуся Калиновского и Ромуальда Траугутта, наполеоновской войной 1812 года и Второй мировой войной.

Здесь стоит родовой дом Юрия Чижа, в котором сейчас живет вдова одного из его братьев.

До своего ареста Юрий Чиж регулярно бывал в Соболях и всячески способствовал тому, чтоб деревня жила. На свои средства построил здесь баню, которая до сих пор работает и за которой присматривают его сотрудники. Он также благоустроил местное кладбище, установил заборы, посадил плантацию голубики.

После того как началось строительство туркомплекса, в деревню стали возвращаться бывшие односельчане, а стоимость домов выросла в разы. С объектом придорожного сервиса люди связывали большие надежды.

Кто стал новым собственником?

Объекты туристического комплекса были выставлены на электронные торги beltorgi.by в связи с банкротством их официального владельца – компании «Бусловка», относящейся к «Трайплу», в счет погашения долгов. Продать лот с первой попытки за 1 млн долларов не удалось. Когда его цена упала до 600 тысяч рублей, нашелся покупатель. Новым собственником объекта стала компания «Просторитейл» (управляет основанной Юрием Чижом сетью гипермаркетов «ProStore»). «Незавершенка» амбициозного проекта обошлась компании в 640 643 рубля, что составляет в эквиваленте порядка 254 тысячи долларов.

Какова будет дальнейшая судьба неординарного объекта? Станет ли он местом притяжения путешествующих по трассе М-1 и импульсом для развития туризма в Березовском районе?.. Недалеко отсюда находятся картезианский монастырь, построенная в 1720 году деревянная церковь в деревне Черняково, фольварок в Свадьбичах, костел в Сигневичах, возведенный одним из патриархов ВКЛ Каролем Прозором, немецкое кладбище в этой же деревне. А в Соболях есть созданный уроженцем деревни художником Анатолием Желудко богатейший музей исторических раритетов и предметов народного быта.

…Но как бы там ни было, это будет уже совсем другая история. Хотя бы потому, что из первоначально отведенной под объект территории в 340 га новому собственнику достался участок площадью около 2 га с незавершенными объектами.

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