В Японии произошло извержение стратовулкана Сакурадзима 1 24.07.2022, 20:01

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На юге страны был объявлен пятый, повышенный уровень опасности, требующий эвакуации людей.

Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома после начавшегося извержения стратовулкана Сакурадзима, расположенного на юге Японии в префектуре Кагосима на острове Кюсю. Японское метеорологическое агентство вечером в воскресенье, 24 июля, объявило пятый, повышенный уровень опасности, требующий эвакуации, пишет dw.com.

Телеканал NHK показал кадры, на которых видно, как из кратера вулкана выходит густой дым. По словам заместителя главы кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, данных о погибших, пострадавших и ущербе не поступало. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству "тесно сотрудничать с местным муниципалитетом, чтобы предотвратить ущерб", сообщил Исодзаки журналистам.

Туристическая достопримечательность

Стратовулкан Сакурадзима часто извергает дым и пепел и является крупной туристической достопримечательностью. За последнюю неделю это тоже не первый такой случай. Предыдущее извержение произошло 17 июля.

По данным метеорологов, пепел разлетелся на расстояние около 2,5 километра от кратера, а дым поднялся на высоту около 300 метров и слился с облаками. Метеорологи предупреждают о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера, где расположены районы города Кагосима. Кроме этого, не исключается образование пирокластического потока.

Сейсмически активный регион

В Японии есть множество действующих вулканов. Страна расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - в области по периметру Тихого океана, где находится большинство действующих вулканов и регистрируется наибольшее количество землетрясений в мире.

Сакурадзимадо до 1914 года был островом. Затем лавовые потоки извержения соединили его с полуостровом Осуми в префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Последний раз Япония объявляла требующий эвакуации высший уровень опасности из-за вулкана в 2015 году, когда произошло извержение на острове Кутиноэрабу, также расположенном в префектуре Кагосима.

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