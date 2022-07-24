Что на самом деле происходит на белорусских фермах? 1 24.07.2022, 20:10

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Показательный случай из Браславского района.

В Браславском районе за сокрытие падежа крупного рогатого скота — только на одной ферме приписали почти 200 голов — судили «депутата» сельского «совета», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Будучи бригадиром производственного участка мужчина в течение 2019 — 2021 годов вносил заведомо ложные данные о количестве скота на молочно-товарной ферме. Судя по всему, речь идет о МТФ «Герчаны» ОАО «Межаны». Сельчанин собственноручно в 49 раз подделал официальные документы.

На павших животных составлялись акты на продажу мяса работникам колхоза, которые об этом ничего не знали. Документы за них подписывал сам бригадир.

На ферме подыхал как молодняк, так и дойные коров. Их закопали погрузчиком недалеко от фермы, вне скотомогильника. По словам свидетелей, реальную статистку по падежу скота запрещала отображать директор ОАО «Межаны». Которая уже села на два года.

В результате уже бывший бригадир был признан виновным в ряде преступлений и приговорён к 2-м годам домашней химии.

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