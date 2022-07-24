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На пляже в Клайпеде утонул 42-летний белорус

  • 24.07.2022, 20:35
На пляже в Клайпеде утонул 42-летний белорус

Он купался в море, несмотря на запрет.

В субботу, 23 июля, в Балтийском море в Клайпеде утонул белорус. Еще двоих мужчин, которые плавали вместе с ним, удалось спасти. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщает литовский новостной портал AtviraKlaipeda.lt со ссылкой на местного издателя и журналиста Антанаса Станявичюса.

— На берег пляжа Гируляй вытащили двух мужчин, их реанимировали медики. Команда спасателей, водолазы и вертолет искали утонувшего в море, — написал Антонас в соцсетях.

В воскресенье, 24 июля, руководитель команды спасателей сообщил AtviraKlaipeda.lt, что тело мужчины до сих пор не найдено.

— В субботу на море были большие волны, был поднят красный флаг (он означает, что купаться запрещено. — Прим. ред.). Трое мужчин из Беларуси купались и попали в ударную волну. Двоих мы спасли, один бесследно исчез, — пояснил он.

Полиция сообщила, что у 41-летнего спасенного мужчины уровень алкоголя в крови составлял 1,26. Второй 38-летний мужчина, которого спасли, был трезв.

По его словам, все трое белорусов работали в одной компании, которая зарегистрирована в литовском городе Тракай.

Пропавшему в море — 42 года. Это первый утонувший на пляжах Клайпеды в этом году.

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