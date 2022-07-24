Украинские десантники приземлили «Иглой» штурмовик россиян Су-25 1 24.07.2022, 20:41

Меткая работа бойцов Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

Украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады метким выстрелом из ПЗРК уничтожили вражеский самолет СУ-25 "Грач", сообщает командование ДШВ ВСУ.

Там рассказали, что бронированный самолет россиян был навсегда приземлен расчетом переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Су-25 представляет собой одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также – уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

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