Два сценария, которые ждут Путина 1 Владимир Огрызко

24.07.2022, 20:49

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Есть несколько причин, чтобы Россия начала трещать по швам.

Существует лишь два ключевых сценария развития событий в России, и они целиком и полностью зависят от политической воли западных партнеров Украины.

Первый из них является достаточно мягким. Он предполагает отстранение Путина от власти и попытку наладить с новой российской властью отношения, чтобы сдерживать Россию и не давать ей возможности снова проявлять агрессию.

Это тот самый легкий вариант, на который на Западе, скорее всего, и согласятся. Запад будет пытаться держать Россию в узде, не будет уменьшать экономические санкции или уменьшит их до такой степени, чтобы Россия не превратилась в территорию с голодным населением, потому что это более 110 миллионов человек. Западу нужно будет давать возможность российским властям кормить население, но при этом сдерживать военно-промышленный комплекс РФ для того, чтобы он не представлял угрозы для других.

Второй сценарий предполагает дезинтеграцию России. Подобные процессы будут зависеть не только от того, что думают на Западе, но и от ситуации в самой России.

Если регионы Российской Федерации почувствуют, что центр является слабым и не может влиять на ситуацию, что репрессивный аппарат потерял свою силу и вес, в них возьмет верх региональный экономический эгоизм. Хотя такой эгоизм уже давно наблюдается в РФ, и те лозунги, которые мы слышали в СССР в конце 80-х, например, "хватит кормить Москву", уже сейчас весьма популярны в России.

Речь идет не только о национальных республиках, а о целых регионах: Дальний Восток, Восточная Сибирь, Сибирь в целом, Урал, Северный Кавказ, Карелия, Калининград и др.

То есть существует целый ряд причин для дезинтеграции РФ, исходя из сугубо местных интересов. Потому что уже сейчас понятно, что из Москвы не могут руководить иначе, не через репрессии. А если репрессии не ослабевают, у регионов автоматически появляется желание жить по-своему.

Российские аналитики, успевшие бежать за границу, откровенно пишут о том, что на самом деле Российская Федерация – это вовсе не федерация, а колониальная страна, где метрополией является Москва, а остальные регионы – колонии метрополии, и эта метрополия забирает все, что производят регионы, а затем перераспределяет им со своего барского плеча. Такой порядок, безусловно, не устраивает региональные элиты и население.

Поэтому, если начнется процесс дезинтеграции российского государства, речь пойдет не о бурятах или татарах, а об экономике. А если Россия треснет по линии центр-Сибирь или центр-Урал, эта трещина не будет сшита уже никогда.

Второй сценарий гораздо сложнее, поскольку потребует решения вопроса о ядерном оружии. Это, пожалуй, самый острый вопрос, который сегодня стоит перед Западом в отношениях с Российской Федерацией. Но этот вариант является стратегически более выигрышным, потому что снимает глобальную российскую угрозу. И это значит, что в итоге Запад от этого выиграет.

Владимир Огрызко, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, «Главред»

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