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Сочи накрыли разрушительные наводнения

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  • 24.07.2022, 21:05
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Сочи накрыли разрушительные наводнения

В городе ввели режим ЧС.

Администрация Сочи ввела в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сразу двух разрушительных наводнений подряд: одно началось под утро субботы, другое - менее суток спустя, в ночь на воскресенье, передает русская служба ВВС.

"По всему городу объявили режим ЧС, - написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский. - Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим"

По его словам, воскресный дождь "лил стеной" и не прекращался почти час. За это время в городе выпало 76 мм осадков. Это даже больше, чем в среднем выпадает в Сочи за весь июль - один из самых засушливых месяцев в этих широтах (67 мм).

Ночной разгул стихии стал вторым подряд. Первый раз город затопило за сутки до него - в ночь на субботу - и уже тогда пресс-служба МЧС России предупреждала, что уровень городских рек в Сочи поднялся до критических отметок, а с моря надвигается еще один грозовой фронт.

В результате начавшийся в ночь на воскресенье тропический ливень затопил полтора десятка улиц в центре города. Десятки автомобилей снесло с улиц потоком воды - иногда вместе с находящимися в салоне людьми.

В результате первого, субботнего ливня больше всего пострадал курортный Лазаревский район. Кроме того, оказался затоплен двухсотметровый участок федеральной трассы A-147 (Джубга - Сочи), протянутой вдоль черноморского побережья.

Пресс-служба администрации города сообщила, что сразу на четырех реках - Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста - сработали датчики опасных явлений, предупреждающие об опасно поднявшемся уровне воды.

Подтопление подстанций привело к отключению в нескольких районах города электроэнергии. По словам главы сочинской администрации, в ликвидации последствий наводнения участвовали более 1000 человек и 400 единиц техники.

Однако вскоре после того как стихия улеглась, городские власти предупредили, что с моря надвигается еще один грозовой фронт. Вечером и ночью в городе ожидали сильные ливни, а над морем — смерчи.

Ближе к ночи воскресенья пришли первые сообщения о том, что после прошедшего ливня река Бзугу вышла из берегов. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

Позже пресс-служба администрации Сочи сообщила, что основной удар стихии приняли на себя Центральный и Хостинский районы города.

"Пляжи города для купания закрыты. Идёт санитарная уборка", - предупредил жителей и гостей города Алексей Копайгородский. Он также заверил, что городские власти "постараются сделать всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок".

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