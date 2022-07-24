Эксперт: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине 24.07.2022, 21:21

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Войска РФ в панике.

Вооруженные силы Украины получили оружие от Запада и проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Оккупационные войска РФ вынуждены по ходу ситуации менять свои планы. Они понимают, что оказались в "крайне некомфортной" обстановке и пытаются перебросить войска на юг. Подобные маневры сказываются на их наступательных возможностях на восточном фронте. У украинской армии есть все шансы для освобождения Херсона. Об этом заявил бывший министр обороны Украины, руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Он рассказал о том, что сегодня силы обороны Украины чувствуют себя более уверенно, поскольку получили больше единиц тяжелых вооружений от Запада. Российские войска паникуют и пытаются перебросить силы на южное направление. Ситуация влияет на их планы по наступлению на востоке страны. Им приходится менять свою схему действий в хаотичном порядке.

"Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество западного оружия. Поэтому россияне сейчас паникуют. Мы видим очень серьезные попытки переброски техники, войск на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Пока мы видим, что они в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в крайне некомфортном состоянии для себя", - полагает Загороднюк.

Также он добавил, что именно поэтому от российских представителей звучат заявления о готовности к переговорам с Киевом.

"Оттуда мы слышим и заявления о переговорах, о каких-то прекращениях огня, потому что они понимают, что им не удастся, в отличие от Украины, держать напряжение на нескольких операционных направлениях", - объяснил эксперт.

Также Андрей Загороднюк подчеркнул, что армия Украины обладает всеми шансами для того, чтобы освободить захваченный россиянами Херсон.

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