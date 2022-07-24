The Sun: В операции на Змеином ВСУ помог британский спецназ и подлодки «в стиле Джеймса Бонда» 24.07.2022, 21:59

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Украинцев обучили пользоваться специальными подводными аппаратами.

В подготовке к возвращению острова Змеиный украинским военнослужащим помогал британский спецназ. Об этом пишет The Sun (перевод — unian.net).

Особая лодочная служба (подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании) прибыла в Украину для обучения украинского 73-го военно-морского центра специальных операций. Им показали, как пользоваться подводными аппаратами "в стиле Джеймса Бонда".

Эти транспортные средства, известные как водолазные двигательные установки или морские скутеры, предназначены для перевозки водолазов из отряда боевых пловцов или морского спецназа под водой на большие расстояния.

С их помощью украинские водолазы обследовали побережье на наличие противопехотных мин, а затем дали сигнал основной группе атаковать российский гарнизон.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ россияне захватили остров Змеиный в Черном море.

В ночь на 30 июня украинские военнослужащие провели огневую атаку по Змеиному ракетными и артиллерийскими подразделениями. После этого оккупанты покинули остров, назвав это "жестом доброй воли". 4 июля на острове Змеиный установили флаг Украины.

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