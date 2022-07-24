Санкции ударили по минскому «Белкоммунмашу» 1 24.07.2022, 22:13

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Предприятие осталось без деталей для троллейбусов.

Доля импортных компонентов на предприятии «Белкоммунмаш» упала «с 20−30% до 10%». Часть заменили белорусскими аналогами, а что-то ввозят из так называемых «дружественных стран». Об этом рассказал генеральный директор предприятия Олег Быцко.

«Она упала где-то до 10%, то есть порядка 10% всей комплектации пока заместить не удалось. Допустим, те же микрочипы, которые очень сложно говорить, что кто-то освоит в ближайшее время. Поэтому какая-то доля все равно останется», — заявил Олег Быцко.

По его словам, раньше доля импорта колебалась в пределах 20−30%. Частично отказаться от комплектующих из западных стран удалось за счет «дружественных» государств.

— Заместить все и сразу, разумеется, не выйдет. Даже самый простой троллейбус состоит из трех с половиной тысяч покупных изделий, — говорит гендиректор «Белкоммунмаша».

По его словам, фары, которые завозили из стран ЕС, готовы производить на предприятии «Руденск».

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