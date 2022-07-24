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Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные

  • 24.07.2022, 22:15
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Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные
Фото: AFP

Россияне безуспешно продолжают попытки наступления в Донецкой области.

Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области. Основные наступательные силы оккупантов сосредоточены в районах Северска и Бахмута, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сервиса Deepstatemap.

По данным карты, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области, но успеха не имеют. Украинские военные отбили несколько штурмов села Богородичное.

Также российские войска не смогли добиться успеха во время наступлений на Бахмутском направлении.

Тем временем на юге захватчики пытаются оккупировать часть Херсонской области, подконтрольной украинским военным. В частности, речь идет о селе Белогорка, в сторону которого они хотят продвинуться.

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