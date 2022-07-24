Как не покупать лишнего в магазине 24.07.2022, 22:26

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Несколько простых и полезных советов.

Заветное желание каждого человека — научиться не покупать лишнего в продуктовых магазинах. Ситуация, когда идешь за одним хлебом, а домой приходишь с полным пакетом продуктов до боли знакома каждому человеку. Есть эффективные советы, которые помогут покупать только то, что нужно, пишет сайт planetanovosti.com.

Итак, первое правило, которое нужно взять на вооружение «Ревизия дома — обязательно ее проводите». Посмотрите во все шкафчики и в холодильник: что закончилось, что вот-вот закончиться, проверьте сроки годности на продуктах. Избавьтесь от лишнего и приступите складывать список необходимого.

Составление меню на неделю убережет от спонтанных покупок продуктов. Обычно мы привыкли делать наоборот: накупить всего, а потом думаем, что с этим делать. Попробуйте сделать по-другому. Этот способ очень эффективен.

Сравнивайте цены. Для этого не ленитесь пройтись по магазинам. Так вы научитесь искать только выгодные предложения. Также отказаться от ненужных покупок поможет контрольная закупка. Выделите для этого один день в неделю и постарайтесь максимально закупиться необходимым.

Не ходите в супермаркет на голодный желудок. В таком состоянии человек чаще подвержен импульсивным покупкам. Когда организм сыт, нет желания покупать чипсы, снеки, конфеты и другие не совсем полезные продукты.

Читайте этикетки и состав. Поверьте, там вы найдете много ценной информации, а именно той, которая разубедит покупать тот или иной продукт. Большая часть товара состоит из пальмового масла, вредных красителей и канцерогенов. Изучив состав, аппетит пропадет сам по себе.

Поход с детьми в магазин — это почти всегда вынуждает к дополнительным тратам. К тому же дети редко просят что-то полезное. Чаще всего они хотят жвачку, газированные напитки, сухарики. А так вы самостоятельно сможете выбрать, что взять ребенку вкусного и полезного.

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