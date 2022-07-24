«В другом вузе был высокий проходной балл» 24.07.2022, 22:37

Кто и почему подавал документы в последний час работы приемной комиссии БарГУ.

В воскресенье, 24 июля, в 18.00 приемные комиссии в белорусских вузах закончили принимать документы на поступление. Intex-press.by побывал в Барановичском государственном университете и пообщался с теми, кто решил подать документы в числе последних.

В последний час работы приемной комиссии (с 17.00 до 18.00) на улице Войкова абитуриентов оказалось немного – примерно 20 молодых людей. Последние три человека впопыхах зашли в здание за 15 минут до завершения приема документов.

17-летний Алексей приехал поступать в БарГУ на специальность «спортивно-педагогическая деятельность» из Волковыска, планирует учиться на бюджете.

– Приехали сюда в последний момент, потому что сначала подавали документы в университет в Гродно, но там оказался слишком высокий проходной балл, и я уже на бюджет не проходил, – поясняет парень. – Выбрал именно БарГУ, так как решил заниматься спортивно-педагогической деятельностью и в будущем стать преподавателем.

Виктория вместе со своей мамой Юлией – из Гродно. Учиться девушка планирует на специальности «современные иностранные языки», чтобы после окончания университета работать преподавателем.

– Изначально хотели поступать на такую же специальность в местный университет, но там баллы были выше, а здесь мы по баллам вроде как проходим, – говорит девушка. – Почему БарГУ? Потому что он оказался ближе, чем какие-либо другие вузы. Например, в тот же Брест ездить из Гродно далековато.

Мама девушки считает, что у ее дочери «есть все шансы поступить на бюджет, потому что баллы у нее неплохие». А вот потянуть платное обучение, по ее словам, у их семьи вряд ли получится.

17-летняя Анастасия – из Барановичей. Она уточняет, что буквально пару дней назад уже подала документы в БарГУ на специальность «современные иностранные языки», однако в последний момент передумала – решила поступать на «русский язык и литературу, иностранный язык (английский)».

Мама девушки, Елена, говорит, что баллы на ту специальность, на которую они изначально хотели идти, оказались немного выше, чем они ожидали. «Поэтому зачем рисковать?» – поясняет Елена.

– Хотим поступать только на бюджет, на платное мы не согласны. Да и хочется, чтобы моя дочь получала стипендию, осталась жить в родном городе и не тратилась на аренду жилья, – отмечает мама Анастасии. – Выбрали именно БарГУ, потому что слышали о нем хорошие отзывы. К нам на работу приходили молодые ребята из этого университета, и они оказались замечательными специалистами.

Женщина говорит, что видит, как многие вчерашние школьники хотят быстрее уехать куда-то учиться в другой город, быстрее оторваться от родителей, а она хочет, чтобы дочь побыла пока тут, рядом с семьей.

– Когда отучится в БарГУ и получит распределение, тогда и уедет работать в другой город, – резюмирует она.

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