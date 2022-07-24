В Херсоне оккупанты ходят по улицам «как космонавты» из-за партизан 24.07.2022, 22:43

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Из-за движения ВСУ в городе растут силы сопротивления.

Во временно оккупированном Херсоне патрули российских захватчиков начали выходить на дежурство в полной экипировке. Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

По их данным, раньше вражеские патрули ходили по улицам без средств защиты, а теперь "похожи на космонавтов". Это связывают с ростом сопротивления среди жителей оккупированного города на фоне приближения Вооруженных сил Украины.

"Поэтому командование врага чувствует, что "конъюнктура изменилась". Поэтому, если еще несколько дней назад на площади Свободы патруль оккупантов был с АК-47 и чуть ли не в парадной форме, то теперь россияне не снимают бронежилеты и каски даже сидя в авто, из которого в основном не выходят", - пишет "Сопротивление".

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