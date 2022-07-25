Украинский летчик раскрыл тайну целого подразделения «призраков Киева» 25.07.2022, 1:00

2,296

Эмблему для украинских летчиков из указанного подразделения придумали американцы.

"Призрак Киева" – это не один летчик, а целое подразделение, которое с начала широкомасштабного вторжения России в Украину выполняет боевые задачи и уничтожает воздушные цели врага. Об этом рассказал Военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Джус".

"Призрак Киева" – это мы, это наше подразделение, наша бригада, которая с первых часов войны обороняла Киев, Киевскую область, север и центр Украины и продолжаем это делать. Наша бригада сбивала и самолеты, и вертолеты, и крылатые ракеты", – отметил боец.

"Когда американцы впервые услышали о легенде "призрака Киева" – их это настолько задело, что они придумали эмблему привидений, и этот шеврон начали продавать в США, собирая средства для нас… Это было грандиозной моральной поддержкой, и наши летчики прониклись, и эта эмблема стала практически официальной. Для нашего подразделения и на наших самолетах эта эмблема нанесена", – отметил он.

Кроме того, воин поделился, как лично он изменился после 24 февраля.

"Не сказал бы, что совсем другой, но определенные психологические блоки снимаются. Выполняя учебные полеты, у тебя куча ограничений – документальных, учебных, причин всевозможных. Здесь же у тебя нет ограничений, потому что при такой войне ты просто можешь не добежать до своего самолета", – поделился пилот.

"Призрак Киева" – это городская легенда об украинском военном лётчике-асе, который на МиГ-29 Воздушных сил Украины мастерски сбивал российские самолеты.