Могут ли белорусы сами выбрать регистрационный номер авто? 25.07.2022, 3:00

Об этом рассказали в ГАИ.

Все наверняка замечали на автомобилях «красивые» регистрационные номерные знаки, например 0001 или 1000, и каждый владелец автомобиля преследует свои интересы на этот счет. Возможно, кому-то такой привлекательный номер придает уверенность в потоке других машин, кто-то таким образом пытается доказать свой достаток, имея дорогой и статусный автомобиль, номер при этом становится украшением, он дополняет всю картину. А кто-то верит, что регистрационный номер автомобиля, на котором ездит человек, существенно влияет на его судьбу.

«Наш час» решил узнать у начальника волковысского МРЭО ГАИ Александра Свейко, можно ли у нас сейчас приобрести номер с желаемой комбинацией.

Как выяснилось, МРЭО ГАИ за дополнительную плату действительно предоставляет услугу по подбору регистрационного знака. Список номерных знаков, имеющихся в наличии, размещен на стенде в отделении. Стоимость услуги выбора номера из имеющихся в наличии — 10 базовых величин, на сегодняшний день это 320 рублей.

Но если вы хотите приобрести номер, которого нет, который еще не поступил на склад УВД, для вас есть другая услуга — индивидуальное изготовление номерных знаков. Стоимость ее — 60 базовых величин, то есть на сегодня 1920 рублей.

— Человек пришел к нам в отделение, смотрит на стенд. Там есть список номеров, но ему они не подходят, не нравятся, он хочет другой номер и готов за это платить. Сейчас у нас идет серия НВ, а человек хочет номер, допустим, 0001 СА. Мы садимся за компьютер, включаем базу данных, смотрим: если этого номера в базе нет, значит, его еще не изготовили. Человек заказывает услугу индивидуального изготовления номерного знака, оплачивает 60 базовых, после мы отправляем заявку на МВД, и номер изготавливают, — рассказал Александр Владимирович.

В этом году за такой услугой в отделение еще никто не обращался, а за прошлый год индивидуальное изготовление номера заказали два автовладельца. Напомним при этом, что МРЭО в Волковыске обслуживает четыре района: кроме нашего, это еще Мостовский, Свислочский и Берестовицкий.

— А если человеку не важно сочетание цифр на номере его автомобиля, он не хочет подбирать регистрационный знак или заказывать изготовление индивидуально, то номерной знак присваивается в случайном порядке с помощью компьютера, из тех, которые имеются в наличии, — отметил Александр Свейко.

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