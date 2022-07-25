закрыть
25 июля 2022, понедельник, 4:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне

  • 25.07.2022, 4:00
Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне

Из Беларуси в Украину с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы.

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины. Как сообщает unian.net, oб этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать более активной.

"Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль Беларуси может быть еще активнее. Белорусский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины. Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что Россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев", - сказал Енин.

Замглавы МВД сообщил, что украинские защитники продолжают осуществлять инженерное оборудование обороны Киева и Киевской области, а также других смежных с Беларусью областей.

"Мы максимально усилили и административный, и контрразведывательный режим на северных границах. И это не только около сотни дополнительных блокпостов. Иногда это отдельные специальные военные операции, направленные на отработку подозрительных элементов среди местного населения, розыска военнослужащих рф, которые каким-то чудом остались на освобожденных от оккупантов территориях", - рассказал Енин.

Он добавил, что до сих пор даже на освобожденных от российских оккупантов территориях среди украинского населения находятся коллаборанты и потенциальные сторонники российской власти.

По данным украинской и западных разведок, со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы, которые также могут владеть украинским языком, поскольку их могут собирать среди жителей временно оккупированных территорий на востоке.

"У них могут быть очень разнообразные задачи — от анализа транспортных путей и моделирование возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучению уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовке диверсий, нахождения сообщников среди местного населения к подготовке терактов на объектах инфраструктуры или вблизи военных частей. Они уже не заходят с российскими мобильными карточками", - сообщил Енин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман