Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне 25.07.2022, 4:00

Из Беларуси в Украину с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы.

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины. Как сообщает unian.net, oб этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стать более активной.

"Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. Но роль Беларуси может быть еще активнее. Белорусский диктатор всячески избегает более активного втягивания в российскую войну против Украины. Но нам не нужно успокаивать себя, что ему это будет удаваться бесконечно. Мы не исключаем, что Россия может дожать Беларусь и именно поэтому мы должны исходить из худших сценариев", - сказал Енин.

Замглавы МВД сообщил, что украинские защитники продолжают осуществлять инженерное оборудование обороны Киева и Киевской области, а также других смежных с Беларусью областей.

"Мы максимально усилили и административный, и контрразведывательный режим на северных границах. И это не только около сотни дополнительных блокпостов. Иногда это отдельные специальные военные операции, направленные на отработку подозрительных элементов среди местного населения, розыска военнослужащих рф, которые каким-то чудом остались на освобожденных от оккупантов территориях", - рассказал Енин.

Он добавил, что до сих пор даже на освобожденных от российских оккупантов территориях среди украинского населения находятся коллаборанты и потенциальные сторонники российской власти.

По данным украинской и западных разведок, со стороны Беларуси с высокой вероятностью могут заходить диверсионно-разведывательные группы, которые также могут владеть украинским языком, поскольку их могут собирать среди жителей временно оккупированных территорий на востоке.

"У них могут быть очень разнообразные задачи — от анализа транспортных путей и моделирование возможных направлений продвижения тяжелой техники до изучению уровня оснащенности наших инженерных сооружений, подготовке диверсий, нахождения сообщников среди местного населения к подготовке терактов на объектах инфраструктуры или вблизи военных частей. Они уже не заходят с российскими мобильными карточками", - сообщил Енин.

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