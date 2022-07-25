закрыть
25 июля 2022, понедельник, 7:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появление HIMARS в Украине посеяло страх в информационном пространстве РФ

  • 25.07.2022, 7:30
Появление HIMARS в Украине посеяло страх в информационном пространстве РФ

ISW рассказывает о поворотном моменте в войне.

Успешные удары HIMARS по российским складам и командным пунктам оккупантов посеял страх. В информационном пространстве РФ стали бояться провала в войне против Украины.

Об этом сообщает Institute for the Study of War.

Аналитики отмечают, что с российских СМИ назвали появление в Украине установок HIMARS поворотным моментом в войне. Появляются сообщения, что удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и, возможно, необратимое влияние на российское наступление в будущем.

В связи с этим захватчикам приходится прибегать различные тактики укрытия от HIMARS, в том числе маскировку и постоянное изменение местоположения. Данные меры не дают российским оккупантам проводить массированные артиллерийские обстрелы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман